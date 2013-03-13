Lufthansa вот-вот соединит Одессу и Мюнхен

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Одесса», рейсы будут выполняться три раза в неделю на самолетах Bombardier CRJ-900.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Одесса» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 10,1% - до 907,6 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе самых крупных аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

ООО «Международный аэропорт «Одесса» – совместное предприятие, созданное в ноябре 2011 года Одесским городским советом и частным инвестором «Одесса Аэропорт Девелопмент», который финансирует строительство нового терминала аэропорта и инфраструктуры стоимостью 45 млн долл.

Deutsche Lufthansa AG – крупнейшая немецкая авиакомпания, национальный авиаперевозчик Германии.

3 сентября 2009 года в Вене авиакомпания Lufthansa подписала с австрийским государственным холдингом ОIAG договор о поглощении Austrian Airlines. В результате группа Lufthansa стала крупнейшей авиакомпанией Европы.

Парк самолетов Lufthansa Group состоит из более чем 720 самолетов. Авиакомпания Lufthansa - основатель глобального авиационного объединения Star Alliance, перевозит около 100 млн человек в год по всем мировым направлениям.