В затулинском Институте стран СНГ сменили главного по Украине

Об этом УНИАН сообщили в Институте стран СНГ.

«Главная наша задача в максимальной степени проводить исследования политической, экономической и прочей ситуации в Украине без навязывания самих себе стереотипов. Навязывание стереотипов, превращение из исследователей в людей, которые сами себя агитируют, исходя из собственных идеологических представлений, искажает реальную картину того, что происходит в соседней и очень важной для нас стране - в Украине», - сказал В.Жарихин.

Он подчеркнул, что самым главным в его работе будет беспристрастное и объективное изучение процессов, которые происходят в Украине.

В.Жарихин сообщил, что такая работа Институтом стран СНГ проводится не только для руководства России, но и для общественности.

«Мы свои исследования не таим, а выдаем в СМИ и таким образом формируем представление российской общественности о том, что происходит в Украине», - сказал эксперт.

При этом он отметил, что в РФ подавляющие большинство людей, даже достаточно политизированных не следят за происходящим в Украине, но при этом пользуются различными исследованиями, в том числе подготовленные Институт стран СНГ.

«Мы будет рассказывать максимально объективно, чтобы люди понимали всю сложность и неоднозначность процессов, которые проходят в Украине. Многие россияне очень хорошо осведомлены о процессах в России, но по неинформированности многие упрощают восприятие ситуации в Украине», - сказал В.Жарихин. Он подчеркнул, что в России часто свои фобии выдают за знания, а это может приводить к политическим ошибкам у принимающих решения, а также может привести к навязыванию им решений со стороны общественного мнения, сформировавшегося на ошибочных данных.

Ранее отдел Украины возглавлял Кирилл Фролов, ранее объявлявшийся персоной нон-грата в Украине. Возглавляет Институт стран СНГ Константин Затулин, который также ранее объявлялся персоной нон-грата в Украине.