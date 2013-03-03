Харьковская власть собирается потратить 124 миллиона на латание дорог

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры облгосадминистрации Романа Гриву.

По его словам, эти средства предусмотрены госбюджетом, часть их в сумме около 55 млн грн уже утверждена для Харькова.

«123 млн 718 тыс. грн предусмотрено госбюджетом этого года на содержание и ремонт дорог Харьковской области. Сейчас проходит процесс распределения этих средств. Так, по городу Харькову перечень объектов на сумму 54 млн 846 тыс. грн уже утвержден. На согласовании находятся соответствующие списки по районам области и городам областного значения, говорится о 32 млн 850 тыс. грн», - сказал Р.Грива. Он отметил, что на ближайшую сессию областного совета, которая состоится 5 марта, департамент подготовил на основании предложений райгосадминистраций список дорог для проведения капитального и текущего ремонта на сумму 36 млн 22 тыс. грн, которые будут выделяться из областного бюджета.

По теме: Украинские дороги попали в десятку худших в мире

По словам директора департамента, в первую очередь в эти перечни вошли наиболее социально значимые дороги, по которым проходят школьные маршруты, осуществляются пассажирские перевозки, а также дороги, которые после зимы не обеспечивают безопасность движения автотранспорта.

«У нас дороги, на которые нужно обратить внимание с точки зрения безопасности проезда, чтобы обеспечить проезд той же скорой помощи. Райгосадминистрации, поселковые советы, мэры городов отработали эти вопросы и подали нам списки. Сегодня мы их сверяем с жалобами, которые поступили нам на протяжении прошлого года и зимы, и потом уже примем взвешенное решение», – сказал Р.Грива.