Под Гостиный двор стягивают милицию: 25 автобусов «Беркута», 10 автозаков - СМИ

Это заявляет пресс-служба Всеукраинского комитета "Наступ", пишет Тиждень.ua.

«Сейчас вокруг Контрактовой площади активисты ВК «Наступ» насчитали около 25 автобусов с беркутом и 10 крупных автозаков», - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам главы «Наступа» Руслана Секела, в автобусах сидят беркутовцы.

«Кроме того, вокруг самого Гостиного двора множество милиции и работников различных служб. Мы убеждены, что концерт сорвут или устроят массовое побоище», - считает Секела.

Как известно, 18 февраля «Беркут» применил силу к активистам, которые заняли территорию Гостиного двора. Тогда избили как обычных активистов, так и журналистов и даже народных депутатов. Были задержаны 39 человек, в том числе - и народного депутата от ВО «Свобода» Андрея Мищенко.