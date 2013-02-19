Начальник «Беркута», орудовавшего в Гостинном дворе, отстранен от службы

Это стало известно “Коммерсанту-Украина”.

Так сегодня министр внутренних дел Виталий Захарченко отреагировал на вчерашние события, когда бойцы спецподразделения «Беркут» избили общественных активистов и народных депутатов, защищающих от застройки здание Гостиного двора, и задержавших 36 человек, в том числе народного депутата, члена комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрея Мищенко («Свобода»).

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Как сообщил сегодня источник “Ъ” в МВД, от исполнения обязанностей был отстранен командир полка «Беркут» Владимир Александров, который непосредственно отдавал приказ о задержании активистов.

«Действительно, такое решение принято. Помимо Александрова отстранены еще ряд сотрудников милиции»,— подтвердил собеседник издания.

Вместе с тем по факту вчерашних событий в Гостином дворе возбуждены несколько уголовных дел, в частности по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса («хулиганство, совершенное группой лиц»; предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет). Уже сегодня на допросы вызвали ряд активистов.