СМИ: Баррозу видит Украину в Евросоюзе

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу видит Украину в будущем членом Евросоюза. Об этом, по информации дипломатических источников ZN.UA, он заявил на пленарном заседании XVI саммита Украина-ЕС, прошедшем в понедельник 25 февраля в Брюсселе. Свою твердую уверенность в европейском будущем Украины он также высказал и на встрече с экс-президентом Виктором Ющенко, посетившим Брюссель на прошлой неделе.

По информации ZN.UA, несмотря на сложную ситуацию как в Украине, так и в самом ЕС, в Брюсселе было принято решение приложить все усилия для подписания Соглашения об ассоциации с Украиной в ноябре текущего года на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе.

"За" выступают как президент Еврокомиссии Баррозу и президент Европейского Совета Герман ван Ромпей, так и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности леди Кэтрин Эштон, еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и европейской политики соседства Штефан Фюле и большинство других членов Еврокомиссии.