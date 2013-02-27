СМИ: Ющенко в Брюсселе просил не делать Украину заложником дела Тимошенко
14:36, 27 февраля 2013Политика
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Экс-президент Виктор Ющенко перед саммитом Украина – ЕС просил руководство Евросоюза не делать Украину заложником дела Тимошенко.
Ющенко встречался с Баррозу, пишут СМИ / Фото: svit24
Об этом сообщают источники Украинской правды.
По их информации, в прошлую пятницу Ющенко провел в Брюсселе встречу с президентом Еврокомиссии Жозе Мануелем Баррозо.
"Встреча продолжалась больше часа. Экс-президент сказал, что сейчас Украина стоит на перепутье, решается судьба на годы вперед, и будущее государства не должно быть заложником дела Тимошенко", - отмечают источники.
По их словам, Баррозо согласился принять Ющенко после 18 часов в пятницу, несмотря на то, что у еврочиновников это короткий рабочий день.
В понедельник в Брюсселе при участии Баррозо состоялся саммит Украина – ЕС, где присутствовал президент Виктор Янукович.
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