Крымские татары угрожают власти бунтом

Меджлис крымскотатарского народа готов вывести на улицы тысячи крымских татар, если власть будет препятствовать традиционному чествованию памяти жертв депортации, которое проходит 18 мая.

Об этом радио «Свобода» заявил председатель Меджлиса, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в связи с тем, что накануне Симферопольская городская власть отклонила его просьбу относительно содействия Меджлису в проведении на центральной площади города соответствующих мероприятий.

М.Джемилев назвал «провокацией власти» отказ чиновников Симферопольского горисполкома согласовать предложенные Меджлисом традиционные мероприятия ко Дню скорби. По его словам, в Меджлисе расценили это как попытку отстранить представительский орган крымских татар от организации траурных мероприятий и спровоцировать беспорядки.

«Мы будем делать то, что делали все последние 23 года подряд. А они, если захотят что-то другое, то увидят результат», - отметил М.Джемилев.

По его данным, власть планирует вовлечь в проведение этих мероприятий членов Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины, которые враждебно настроены по отношению к Меджлису и его лидерам, а для демонстрации поддержки этой структуры со стороны населения собирается подвезти из регионов бюджетников. «Но крымские татары тоже не будут молчать. Придут с пяти сторон колоннами, заполнят площадь. А если не допустят туда - будут перекрыты дороги, парализовано движение, во всяком случае, в Симферополе, а возможно, это перекинется и на другие регионы автономии. Очень опасная игра. Она может привести к нехорошим последствиям. И потому мы будем обращать внимание международных организаций на эту провокацию», - подчеркнул председатель Меджлиса.

По словам М.Джемилева, нынешнее правительство автономии в последнее время проводит жесткую антикрымскотатарскую политику, и это очень раздражает крымских татар и стимулирует протестные настроения. «Сейчас так обострилась ситуация, что очень многие люди обозлены из-за той политики, которая ведется в отношении крымских татар. Поэтому настроение людей, очевидно, будет не очень мирным. Мы, конечно, будем стараться, чтобы все это было в мирном русле. Но не следует исключать какого-то противодействия траурным мероприятиям, какие-то акции, мирные акции, конечно, но с требованиями отставки правительства», – отметил он.

Ответственность за возможную эскалацию этнополитической обстановки в Крыму М.Джемилев возложил на центральную власть Украины, а также лично на премьер-министра автономии Анатолия Могилева. Он сказал, что «такие люди, как Могилев, с такими пещерными взглядами, которые утверждают, что Сталин в свое время поступил правильно, депортировав крымских татар, да и не только крымских татар, но и другие народы, – такие не могут быть во власти, занимать какие-то государственные должности».

В то же время, радио «Свобода» ссылается на правительственную пресс-службу, которая распространила комментарий председателя Совета министров АРК А.Могилева о том, что провокации в канун Дня депортации крымских татар, о которых заявляет Меджлис, являются «надуманными», информационная ситуация вокруг этого «нагнетается искусственно», а обвинения со стороны «отдельных крымскотатарских политических деятелей» в адрес руководства страны и Крыма в «недостаточном внимании к возобновлению прав депортированных народов, несоблюдении прав и свобод граждан – безосновательны».

В заявлении также говорится, что такие обвинения со стороны «отдельных деятелей» являются «целенаправленными», чтобы «на волне негатива отвлечь внимание крымских татар от решения неотложных проблем, которые назрели в крымскотатарском национальном движении».

А.Могилев также отметил, что руководство страны и власть автономии «всегда открыты к сотрудничеству и конструктивной совместной работе по решению проблем депортированных народов, и ожидают такого же подхода со стороны политиков, которые представляют общества Крыма».