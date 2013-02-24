Джемилев заявляет, что крымскую власть «зачищают» от представителей Меджлиса
В Меджлисе утверждают, что сейчас в Крыму наблюдается глобальное наступление на права крымских татар, поддерживаемое руководством автономии.
Команда главы крымского правительства Анатолия Могилева увольняет из органов власти выдвиженцев Меджлиса крымскотатарского народа, заменяя их представителями маргинальных, но лояльных к власти крымскотатарских организаций. Об этом ZN.UA сообщил глава Меджлиса Мустафа Джемилев.
По его словам, сейчас в Крыму наблюдается "глобальное наступление на права крымских татар". Финансирование госпрограммы обустройства репатриантов сократилось до минимума, а представительский орган народа игнорируется. Команда Могилева "увольнять выдвиженцев меджлиса" пошла по всем райгосадминистрациям, на смену им должны прийти такие же "конструктивные" перебежчики, заявил Джемилев.
"Могилев в разговоре с руководством ВР Крыма сказал, что получил команду от Хозяина — отстранять всех представителей Меджлиса. Якобы потому, что мы поддерживаем оппозицию, — сказал Джемилев. — И я считаю, что это задел на 2015 год. Они априори думают, что крымские татары не будут поддерживать кандидатуру Януковича на президентских выборах, отсюда и пошла такая зачистка. Но, поверьте, эффект будет обратным. Потому что даже люди, которые не интересовались политикой, теперь задумываются — а на кого власть меняет представителей меджлиса?".
В частности, на днях поста председателя Постоянной комиссии Верховной Рады АРК по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан лишился Ремзи Ильясов, заместитель главы Меджлиса и один из потенциальных сменщиков Джемилева. По подсчетам Меджлиса, это уже 22-ая отставка их выдвиженца во власти автономии.
На смену Ильясову властью был выдвинут бизнесмен Энвер Абдураимов, прославившийся заявлением о том, что крымские татары "наполовину виноваты" в депортации 1944 г.
До этого меджлис-Курултай был также лишен самого ресурсного кресла — главы Рескомитета по межнациональным отношениям, структуры, через которую идут все средства на обустройство репатриантов. Должность досталась оппозиционному Меджлису экс-заместителю начальника главка МВД Рефату Кенжалиеву.
Ранее должность главы Совета крымскотатарского народа при президенте Украины занял лояльный к власти Лентун Безазиев.
Место первого зама в Совете представителей досталось лидеру организации "Милли Фирка" Васви Абдураимову, который не так давно прославился обращением к президенту России с просьбой защитить крымских татар от геноцида со стороны государства Украина.