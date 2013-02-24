Джемилев заявляет, что крымскую власть «зачищают» от представителей Меджлиса

Команда главы крымского правительства Анатолия Могилева увольняет из органов власти выдвиженцев Меджлиса крымскотатарского народа, заменяя их представителями маргинальных, но лояльных к власти крымскотатарских организаций. Об этом ZN.UA сообщил глава Меджлиса Мустафа Джемилев.

По его словам, сейчас в Крыму наблюдается "глобальное наступление на права крымских татар". Финансирование госпрограммы обустройства репатриантов сократилось до минимума, а представительский орган народа игнорируется. Команда Могилева "увольнять выдвиженцев меджлиса" пошла по всем райгосадминистрациям, на смену им должны прийти такие же "конструктивные" перебежчики, заявил Джемилев.

"Могилев в разговоре с руководством ВР Крыма сказал, что получил команду от Хозяина — отстранять всех представителей Меджлиса. Якобы потому, что мы поддерживаем оппозицию, — сказал Джемилев. — И я считаю, что это задел на 2015 год. Они априори думают, что крымские татары не будут поддерживать кандидатуру Януковича на президентских выборах, отсюда и пошла такая зачистка. Но, поверьте, эффект будет обратным. Потому что даже люди, которые не интересовались политикой, теперь задумываются — а на кого власть меняет представителей меджлиса?".

В частности, на днях поста председателя Постоянной комиссии Верховной Рады АРК по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан лишился Ремзи Ильясов, заместитель главы Меджлиса и один из потенциальных сменщиков Джемилева. По подсчетам Меджлиса, это уже 22-ая отставка их выдвиженца во власти автономии.

На смену Ильясову властью был выдвинут бизнесмен Энвер Абдураимов, прославившийся заявлением о том, что крымские татары "наполовину виноваты" в депортации 1944 г.

До этого меджлис-Курултай был также лишен самого ресурсного кресла — главы Рескомитета по межнациональным отношениям, структуры, через которую идут все средства на обустройство репатриантов. Должность досталась оппозиционному Меджлису экс-заместителю начальника главка МВД Рефату Кенжалиеву.

Ранее должность главы Совета крымскотатарского народа при президенте Украины занял лояльный к власти Лентун Безазиев.

Место первого зама в Совете представителей досталось лидеру организации "Милли Фирка" Васви Абдураимову, который не так давно прославился обращением к президенту России с просьбой защитить крымских татар от геноцида со стороны государства Украина.