Официальный курс валют на 27 февраля

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 27 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 26 февраля – 799.3000) 100 EUR – 1045.2446 (на 26 февраля – 1063.3887) 10 RUR – 2.6130 (на 26 февраля – 2.6348) Все курсы валют на 27 февраля

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter