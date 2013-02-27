Официальный курс валют на 27 февраля
04:00, 27 февраля 2013Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 27 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 26 февраля – 799.3000)
100 EUR – 1045.2446 (на 26 февраля – 1063.3887)
10 RUR – 2.6130 (на 26 февраля – 2.6348)
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