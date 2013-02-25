Официальный курс валют на 25 февраля

04:00, 25 февраля 2013
Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.

Нацбанк установил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 25 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.3000 (на 22 февраля – 799.3000)

100 EUR – 1053.9570 (на 22 февраля – 1053.9570)

10 RUR – 2.6328 (на 22 февраля – 2.6437)

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