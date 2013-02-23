Зарезан бывший музыкант группы "Ласковый май"

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в Следственном комитете РФ, тело 40-летнего безработного уроженца Украины было найдено вечером 20 февраля в частном доме в городском округе Звенигород. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

Задержан подозреваемый - 37-летний житель города Москвы. Изъято орудие преступления.

По версии следствия, убийство совершено в ходе ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков. Злоумышленник нанес около 10 ударов ножом в область живота собутыльника. После этого он вызвал "скорую помощь" и сотрудников полиции.

Как сообщил экс-продюсер музыкальной группы "Ласковый май" Андрей Разин, погибший - клавишник первого состава Игорь Анисимов, который играл с 1986 по 1991 г., то есть с 13 до 18 лет. Это уже восьмой умерший из почти 30 бывших участников группы.