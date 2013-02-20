22 февраля в Харьков пустят дополнительный Hyundai

ак сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), поезд № 162 Киев - Харьков 22 февраля отправится из Киева в 12 час. 15 мин, поезд № 163 Харьков - Киев будет отправлен из Харькова в 20 час. 19 мин.

«УЖСК продолжит изучать пассажиропоток и, в случае необходимости, назначать дополнительные поезда категории Интерсити+», - сообщили в «Укрзализныце».

Заполненость скоростных поездов на направлении Киев - Харьков достигает 90%.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда категории Интерсити+ производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс».

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.