Украинский препарат для реанимации младенцев признали смертельно опасным

Отечественный препарат “Сукрим”, который является жизненно необходимым для реанимации недоношених младенцев, является неэффективным и смертельно опасным - в нем обнаружен инфекционный возбудитель. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор СЕРДЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, Государственная инспекция по контролю над качеством лекарственных средств распространила соответствующее предписание, которое запрещает реализацию, хранение и применение всех серий “Сукрима” производства ООО “Докфарм” (г. Симферополь). “Однако через несколько дней появилось новое предписание об изъятии только одной партии этого препарата, а на работников Госинспекции по контролю за качеством лекарств оказывается давление со стороны определенных “заинтересованных” лиц", - заявил В.СЕРДЮК.

Президент Ассоциации неонатологов Украины, профессор кафедры неонатологии НМАПО им. П.Л. Шупика Елена СУЛИМА рассказала, что проблема использования сурфактантов, к которым относится и “Сукрим”, достаточно актуальна. “Ведущие украинские врачи-неонатологи неоднократно встречались с производителями лекарств и указывали на недостатки препарата “Сукрим”. В Украине есть острая потребность в таких лекарствах, и мы не против его использования”, - подчеркнула Е.СУЛИМА.

Главный неонатолог Украины Елизавета ШУНЬКО, в свою очередь, заявила, что есть значительный опыт применения препарата “Сукрим”. “В Украине не зарегистрирован ни один случай смерти новорожденного в результате введения “Сукрима”. Никакой препарат сам по себе не влияет на уровень выживания, есть и другие факторы. Вопрос использования “Сукрима” нуждается в дальнейшем исследовании. Но, если есть определенные выводы Госинспекции, то нужно придерживаться законодательства", – сказала она.

Заместитель главного государственного инспектора Украины по контролю за качеством лекарственных средств А.ЗАХАРАШ сообщил, что Госинспекция по контролю за качеством лекарственных средств получила запрос от правоохранительных органов относительно проверки препарата “Сукрим”.

“По результатам проверки образцов “Сукрима” было выдано предписание об изъятии всех серий препарата. Но, по приказу Минздрава, запрещение и изъятие всей серии возможно только тогда, когда лекарственное средство контактирует непосредственно с кровью человека. “Сукрим” не подпадает под эту категорию лекарств”, - подчеркнул А.ЗАХАРАШ. Он также опроверг упреки относительно давления на работников Госинспекции. На вопрос, какая именно инфекция обнаружена в препаратах, А.ЗАХАРАШ не дал ответа, ссылаясь на отсутствие окончательных выводов.

“С сегодняшнего дня врачи неонатологических отделений должны понимать, что пока применять препарат “Сукрим” нельзя”, - завершил А.ЗАХАРАШ.

Как отметила в комментарии УНИАН вице-президент Ассоциации неонатологов Украины профессор Татьяна ЗНАМЕНСКАЯ, отечественный препарат “Сукрим” не подходит для недоношених детей, особенно с критически малой массой тела – от 500 граммов до 1,5 кг

“Ящики этих лекарств или лежат у врачей под столами, или его просто сливают в канализацию, свидетельствуют директора неонатологических центров. А родителям говорят без обиняков - если у вас есть возможность, покупайте дорогой импортный препарат, если нет – реаниматологи очень аккуратно вводят “Сукрим”, хотя и четко понимают, что он не работает. Представители фирмы с возмущением часто мне рассказывают, как высокопоставленные лица звонят и требуют импортный препарат (вместо “Сукрима”). Думаю, им в голову не придет спасать своих детей “Сукримом”. Этот препарат – для бедных. Тяжело смотреть, как маленький всем естеством протестует, когда вводят раствор. Никто из медиков не даст гарантии, что ребенок выживет на этих препаратах”, – рассказала профессор Т.ЗНАМЕНСКАЯ.