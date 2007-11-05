Кто срывает отопительный сезон в Херсонской области

В Херсонской области в связи с понижением температуры воздуха начался отопительный сезон.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по делам прессы и информации Херсонской ОГА, в первую очередь начали отопление объектов социальной сферы, тепло уже поступило до 262 школ (49%) и 324 детсадов (75%) области.

В Херсоне из 38 газораспределительных сетей запущено 32. К отоплению подключены более половины школ, около 30% детсадов, более 30% многоквартирных домов.

В тоже время, по данным губернатора области Бориса СИЛЕНКОВА, города Каховка и Новая Каховка сорвали плановые сроки начала отопительного сезона. Об этом председатель областной государственной администрации заявил на рабочем заседании, на котором присутствовали мэры городов и председатели райгосадминистраций, руководители структурных подразделений ОГА, ответственные за топливно-энергетический комплекс и ЖКХ.

"Уже сегодня дома, школы, садики и больницы должны отапливаться, а города Каховка и Новая Каховка до сих пор не получили лимиты, не подписали соглашения на снабжение газом", - сообщил губернатор.

Также, по информации Б.СИЛЕНКОВА, кроме этих двух городов, остальные города уже получили лимиты на газ от НАК "Нефтегаз Украина" и подписали соответствующие договоры.