Украина не догоняет требования ЕС

Представитель Украины при Европейских Содружествах (Европейском Союзе) Роман ШПЕК констатирует, что Украина существенно отстает в подготовке химической промышленности к внедрению в Евросоюзе новых стандартов, определенных в директиве ЕС о системе REACH.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Р.ШПЕК заявил сегодня украинским журналистам.

“К величайшему сожалению, по нашим оценкам из представительства, уровень готовности, по сравнению с другими странами, как мы можем здесь отследить, невысокий, или недостаточный. В первую очередь мы сравниваем уровень готовности украинских предприятий, украинской экономики, с такими экономиками как Россия, Китай, Корея, другие страны. Но это основные наши конкуренты”, - сказал Р.ШПЕК.

Он отметил, что на сегодня многие предложения представительства Украины при ЕС, направленные в министерства промышленной политики и экономики Украины или остались без надлежащего рассмотрения, или представительство не получило информацию о том, что эти предложения рассматривались.

В связи с чем Р.ШПЕК назвал позитивным сообщение о создании в пятницу, 2 ноября, специального консультативного центра на базе Совета ассоциаций товаропроизводителей при Кабмине.

“Это хорошо, это уже шаг вперед, но этого недостаточно, потому что на сегодняшний день четко не определенно, который из органов центральной исполнительной власти, какое из министерств или государственных комитетов ответственны в правительстве за координацию этой работы и как они будут строить свою работу с нашими предприятиями, с ассоциациями, с Европейской комиссией, с представительством”, - сказал он.

“Мы неоднократно обращались с такими предложениями, и они оставались без серьезного реагирования. Мы писали и в Министерство промышленной политики, и в Министерство экономики. Показательным является то, что к нам уже начали обращаться напрямую представители предприятий... которые просят чтобы мы вновь, дополнительно ли и еще, и еще информировали правительство”, - добавил Р.ШПЕК.

Представитель Украины при ЕС отметил, что представительством сделано много работы в направлении подготовки к внедрению в ЕС системы REACH, начиная от сбора информации и анализа подготовки различных стран к этому, завершая проведением 11 октября “круглого стола” в Киеве для заинтересованных производителей и организацией ряда встреч в середине октября в Брюсселе для представителей Ассоциации химической промышленности Украины, в том числе встреч с представителями Еврокомиссии и европейских консалтинговых компаний.

“Все здесь (в Евросоюзе – УНИАН) относятся к этому как к серьезному вызову, а со стороны отдельных украинских министерств или компаний это воспринимается как какая-то факультативная или произвольная программа”, - подчеркнул Р.ШПЕК.

“В какой-то мере я уже отчаялся, что через официальные каналы информация своевременно доходит к тем, кто должен был бы ее читать. Это была цель моей встречи с вами, чтобы вы помогли донести эту информацию до заинтересованных лиц в Украине”, - добавил он, обращаясь к журналистам.

Р.ШПЕК выразил убеждение, что в процессе подготовки украинских предприятий к экспорту своей продукции в ЕС в новых условиях, государство должно помочь в координации этого процесса, поскольку государство также заинтересовано в стабильной работе украинских предприятий, поступлениях в бюджет и в увеличении уровня занятости.

Кроме того, по словам Р.ШПЕКА, государство уже имеет достаточные возможности для обеспечения надлежащих контактов с Европейскими регулирующими органами, в том числе, через представительство Украины при ЕС и Комитет по вопросам сотрудничества Украина-ЕС, возглавляемый министром экономики. При этом, по мнению Представителя Украины при ЕС, решением правительства можно было бы уполномочить Министерство промышленной политики выполнять роль координатора подготовки украинской промышленности к европейской системе REACH и поднимать этот вопрос на заседании Комитета по сотрудничеству Украина-ЕС, ближайшее заседание которого состоится 20 ноября.

“Такие предложения мы высказали”, - подчеркнул Р.ШПЕК.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2007 года в ЕС вступила Директива о REACH и создании Европейского химического агентства.

В рамках этой Директивы, до 1 декабря 2008 года должна завершиться подготовка к регистрации химических субстанций, а с 1 января 2009 года – должны вступить в силу ограничения на продажу на внутреннем рынке ЕС определенных опасных субстанций и препаратов. Под действие директивы REACH собственно продукция химических производств подпадает только на первом этапе ее внедрения с последующим расширением ее действия на другие отрасли производства, где в процессе изготовления готовой продукции задействованы химические вещества.

По данным Госкомстата Украины, в 2006 году экспорт Украиной химической продукции в ЕС в 2006 году составлял 2637,67 млн. евро, или 10% всего экспорта украинской продукции в ЕС.