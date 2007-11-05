Старший лейтенант поплатился за хищения

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО своим приказом лишил воинского звания старшего лейтенанта Артема ИВАНОВА, который допустил нарушение требований статей 11, 49 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины и статьи 4 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, установлено, что инженер технического отделения линейно-кабельного батальона связи одной из воинских частей ВС Украины старший лейтенант А.ИВАНОВ с целью собственного обогащения вывез за территорию части военное имущество – 25 катушек кабеля и 2 корпуса блоков радиостанций.

В связи с этим министр обороны Украины А.ГРИЦЕНКО издал приказ №622 от 5 ноября «О привлечении к дисциплинарной ответственности», которым лишил старшего лейтенанта А.ИВАНОВА воинского звания.