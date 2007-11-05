Старший лейтенант поплатился за хищения
18:40, 05 ноября 2007Общество
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Гриценко сорвал погоны
|Анатолий Гриценко
Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, установлено, что инженер технического отделения линейно-кабельного батальона связи одной из воинских частей ВС Украины старший лейтенант А.ИВАНОВ с целью собственного обогащения вывез за территорию части военное имущество – 25 катушек кабеля и 2 корпуса блоков радиостанций.
В связи с этим министр обороны Украины А.ГРИЦЕНКО издал приказ №622 от 5 ноября «О привлечении к дисциплинарной ответственности», которым лишил старшего лейтенанта А.ИВАНОВА воинского звания.
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