Юхновский считает, что на УПА просто клевещут
Академик написал письмо Донецкому горсовету
И.о. председателя Украинского института национальной памяти, председатель Всеукраинского объединения ветеранов Второй мировой войны, академик Игорь ЮХНОВСКИЙ отмечает, что обвинение УПА в массовых убийствах невинных мирных жителей, как и массовые расстрелы еврейского населения – это миф советской пропаганды.
Об этом говорится в открытом письме И.ЮХНОВСКОГО депутатам Донецкого горсовета, текст которого передан УНИАН.
Подчеркивая, что в последнее время в силу своих нынешних профессиональных обязанностей он немало времени уделяет изучению проблемы УПА, И.ЮХНОВСКИЙ отмечает: “Найдите мне, уважаемые, хотя бы одного серьезного профессионального историка, который бы профессионально занимался этой темой и который бы доказал, что Украинскую повстанческую армию можно обвинять в преступлениях против человечества и человечности. Ни одного не только приговора суда, а хотя бы обвинения не прозвучало на этот счет и на Нюрнбергском процессе. И все, кто утверждает обратное – а таких сейчас удивительно много – пусть хотя бы чем-то подтвердят свои обвинения. Иначе это будет просто умышленная ложь и клевета”.
При этом И.ЮХНОВСКИЙ подчеркивает: “Я Вас заверяю: в настоящее время отсутствуют конкретные факты, которые подтверждали бы стереотипы советской пропаганды, рисовавшие страшные картины варварства уповцев, которые согласно советским "страшилкам" маленьких детей обязательно бросали в колодцы, а молодых учительниц поголовно вешали на елях”.
Однако, по словам академика, это не означает, что драматические и трагические страницы украинской истории сегодня изучены, и еще очень много остается закрытым не только от общественности, но и от профессиональных историков.
“В частности, требует в серьезного исследования история создания советскими спецорганами около трех сотен псевдоповстанческих отрядов, которые под видом уповцев совершали мерзкие преступления, таким образом стремясь вызывать у населения негативное отношение к УПА. Когда регулярные советские войска не могли справиться с хорошо организованной повстанческой армией, тогда коммунистические идеологи придумали такую простую и позорную вещь как провокации”, - отмечает И.ЮХНОВСКИЙ.
По его словам, Украинский институт национальной памяти еще раньше попросил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО обратиться с просьбой к российскому Президенту Владимиру ПУТИНУ открыть архивы этих событий и поставить окончательные точки в этой трагической истории. “Довольно уже спекуляций на этой теме. У нас множество безотлагательных дел. Давайте оставим изучение истории – профессионалам. А сами вынесем из результатов этого исследования моральные уроки ответственных и серьезных людей”, - отмечает И.ЮХНОВСКИЙ.
В то же время, указывая на то, что в своем обращении к Президенту В.ЮЩЕНКО депутаты Донецкого горсовета просят “отменить Указ о празднике”, И.ЮХНОВСКИЙ напоминает, что Президент не издавал Указа о праздновании 65-й годовщины УПА - в Указе речь идет об отмечании годовщины основания. “Извините, но это абсолютно разные вещи”, - говорит он.
При этом И.ЮХНОВСКИЙ отмечает: “Досадно поражает тот факт, что Ваши довольно однозначные, резкие по форме, конфронтационные по содержанию обращения формулируются в то время, когда лидеры основных политических сил... стремятся к пониманию, к поиску общенационального консенсуса. Такая несогласованность не только настораживает, но откровенно сдерживает процесс понимания, без которого страна практически стреножена в своем дальнейшем развитии”.
В своем письме академик подчеркивает, что Украина в двадцатом веке понесла колоссальные человеческие потери: Первая мировая, Вторая мировая, коллективизация, раскулачивание, Голодомор 32-33 годов, репрессии тридцатых годов, голод 46-47 годов, повстанческая война в Западной Украине, в результате чего, по разным оценкам, погибли около 20 миллионов человек. “Нужно особенно подчеркнуть, что все эти потери инспирированы извне и привнесены чужими режимами. Украина была объектом жестокой политики агрессивных соседей. И сейчас уже пришло время, когда каждый гражданин Украины должен в конечном итоге понять, что только независимость, свобода и демократия могут стать надежным гарантом не только физического выживания нации, но и свободного развития, благосостояния и счастья ее граждан”, - отмечает И.ЮХНОВСКИЙ.
Как сообщал УНИАН, 2 ноября депутаты Донецкого горсовета на своей сессии приняли обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием отмены указа о праздновании 65-й годовщины Украинской повстанческой армии.
В тексте обращения говорится, что "депутаты Донецкого горсовета выражают свое несогласие с Указом Президента Украины о праздновании 65-й годовщины создания Украинской повстанческой армии".
"Считаем, что принятие этого указа не способствует консолидации украинского народа и будет оскорблять чувства защитников нашей родины – ветеранов Великой Отечественной войны”, - говорится в обращении к Президенту.
Донецкие депутаты также называют день создания УПА "сомнительным праздником" и считают, что таким образом осуществляются попытки "приспособить прошлое под потребности современности".