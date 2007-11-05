Юхновский считает, что на УПА просто клевещут

И.о. председателя Украинского института национальной памяти, председатель Всеукраинского объединения ветеранов Второй мировой войны, академик Игорь ЮХНОВСКИЙ отмечает, что обвинение УПА в массовых убийствах невинных мирных жителей, как и массовые расстрелы еврейского населения – это миф советской пропаганды.

Об этом говорится в открытом письме И.ЮХНОВСКОГО депутатам Донецкого горсовета, текст которого передан УНИАН.

Подчеркивая, что в последнее время в силу своих нынешних профессиональных обязанностей он немало времени уделяет изучению проблемы УПА, И.ЮХНОВСКИЙ отмечает: “Найдите мне, уважаемые, хотя бы одного серьезного профессионального историка, который бы профессионально занимался этой темой и который бы доказал, что Украинскую повстанческую армию можно обвинять в преступлениях против человечества и человечности. Ни одного не только приговора суда, а хотя бы обвинения не прозвучало на этот счет и на Нюрнбергском процессе. И все, кто утверждает обратное – а таких сейчас удивительно много – пусть хотя бы чем-то подтвердят свои обвинения. Иначе это будет просто умышленная ложь и клевета”.

При этом И.ЮХНОВСКИЙ подчеркивает: “Я Вас заверяю: в настоящее время отсутствуют конкретные факты, которые подтверждали бы стереотипы советской пропаганды, рисовавшие страшные картины варварства уповцев, которые согласно советским "страшилкам" маленьких детей обязательно бросали в колодцы, а молодых учительниц поголовно вешали на елях”.

Однако, по словам академика, это не означает, что драматические и трагические страницы украинской истории сегодня изучены, и еще очень много остается закрытым не только от общественности, но и от профессиональных историков.

“В частности, требует в серьезного исследования история создания советскими спецорганами около трех сотен псевдоповстанческих отрядов, которые под видом уповцев совершали мерзкие преступления, таким образом стремясь вызывать у населения негативное отношение к УПА. Когда регулярные советские войска не могли справиться с хорошо организованной повстанческой армией, тогда коммунистические идеологи придумали такую простую и позорную вещь как провокации”, - отмечает И.ЮХНОВСКИЙ.

По его словам, Украинский институт национальной памяти еще раньше попросил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО обратиться с просьбой к российскому Президенту Владимиру ПУТИНУ открыть архивы этих событий и поставить окончательные точки в этой трагической истории. “Довольно уже спекуляций на этой теме. У нас множество безотлагательных дел. Давайте оставим изучение истории – профессионалам. А сами вынесем из результатов этого исследования моральные уроки ответственных и серьезных людей”, - отмечает И.ЮХНОВСКИЙ.

В то же время, указывая на то, что в своем обращении к Президенту В.ЮЩЕНКО депутаты Донецкого горсовета просят “отменить Указ о празднике”, И.ЮХНОВСКИЙ напоминает, что Президент не издавал Указа о праздновании 65-й годовщины УПА - в Указе речь идет об отмечании годовщины основания. “Извините, но это абсолютно разные вещи”, - говорит он.

При этом И.ЮХНОВСКИЙ отмечает: “Досадно поражает тот факт, что Ваши довольно однозначные, резкие по форме, конфронтационные по содержанию обращения формулируются в то время, когда лидеры основных политических сил... стремятся к пониманию, к поиску общенационального консенсуса. Такая несогласованность не только настораживает, но откровенно сдерживает процесс понимания, без которого страна практически стреножена в своем дальнейшем развитии”.

В своем письме академик подчеркивает, что Украина в двадцатом веке понесла колоссальные человеческие потери: Первая мировая, Вторая мировая, коллективизация, раскулачивание, Голодомор 32-33 годов, репрессии тридцатых годов, голод 46-47 годов, повстанческая война в Западной Украине, в результате чего, по разным оценкам, погибли около 20 миллионов человек. “Нужно особенно подчеркнуть, что все эти потери инспирированы извне и привнесены чужими режимами. Украина была объектом жестокой политики агрессивных соседей. И сейчас уже пришло время, когда каждый гражданин Украины должен в конечном итоге понять, что только независимость, свобода и демократия могут стать надежным гарантом не только физического выживания нации, но и свободного развития, благосостояния и счастья ее граждан”, - отмечает И.ЮХНОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября депутаты Донецкого горсовета на своей сессии приняли обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием отмены указа о праздновании 65-й годовщины Украинской повстанческой армии.

В тексте обращения говорится, что "депутаты Донецкого горсовета выражают свое несогласие с Указом Президента Украины о праздновании 65-й годовщины создания Украинской повстанческой армии".

"Считаем, что принятие этого указа не способствует консолидации украинского народа и будет оскорблять чувства защитников нашей родины – ветеранов Великой Отечественной войны”, - говорится в обращении к Президенту.

Донецкие депутаты также называют день создания УПА "сомнительным праздником" и считают, что таким образом осуществляются попытки "приспособить прошлое под потребности современности".