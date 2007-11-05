Суркис представил национальную идею, которую ”можно пощупать”

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС считает, что проведение финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году в Украине будет способствовать консолидации украинского общества.

Об этом сообщили УНИАН в ФФУ.

«Этот турнир может всех нас объединить. Объединить восток, запад, центр, юг − всю страну, всех сограждан. Это может стать национальной идеей. Практики, теоретики, прагматики и романтики пытались за 16 лет независимости преподать нам сущность национальной идеи. На мой взгляд, никто из них четко не сказал, как каждый из нас, лично, сможет пощупать эту идею, независимо от того, кто ее презентовал», - сказал Г.СУРКИС.

Он считает, что Евро-2012 дает Украине возможность вернуть сотни тысяч граждан, которые поехал зарабатывать деньги в другие страны.

«У этих людей будет достаточно возможностей поработать над инфраструктурой собственной страны и при этом жить дома. Далее − это возможность оборудовать новые гостиницы, микрорайоны, дороги, общественный транспорт, ну и, соответственно, новые стандарты жизни и благополучие каждой семьи. Ведь по мере приближения к 2012 году будет улучшаться состоятельность и пенсионеров, и студентов», - уверен президент ФФУ.

«Это взаимосвязанные вещи, о которых можно говорить часами. Но главное − мы сами должны почувствовать себя европейцами. На сегодня поворот с Запада на Восток − один из, пожалуй, основополагающих моментов в континентальном футболе. Это свидетельство того, что нас считают европейцами. Осталось только это доказать», - добавил он.