Во Франции объявлен лауреат Гонкуровской премии (фото)

Лауреатом Гонкуровской премии за 2007 год стал писатель Жиль Леруа (Gilles Leroy), автор романа "Alabama Song" ("Песнь Алабамы"), вымышленной автобиографии Зельды Фитцджеральд, сошедшей с ума жены американского писателя Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда. Об этом сообщает France Presse.

В книге Леруа действие происходит, в основном, в 1920-х годах, когда Зельда вместе с мужем жили в Европе и США и вели бурный образ жизни. У Фитцджеральда появились признаки алкоголизма, а у Зельды - шизофрении. Отчасти история отношений писателя и его жены описана в романе Фитцджеральда "Ночь нежна".

Название романа Леруа - "Песнь Алабамы" - позаимствовано у Бертольта Брехта и Курта Вайля: так называется зонг, звучащий в их опере "Махогони" (1927). Кроме того, Зельда Фитцджеральд была уроженкой штата Алабама.

Перу 48-летнего Леруа принадлежит около десятка романов. Его дебютная книга "Хабиби" вышла в 1987 году. В 2005 году роман Леруа "Champsecret" ("Тайнопись") был номинирован на премию Медичи.

Лента.ру