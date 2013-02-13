Киевские маршрутки массово поднимают цены на проезд

Об этом "Сегодня" сообщили в департаменте транспорта КГГА.

Стоимость выросла на 50 копеек в маршрутах №405, 414, 415, 418, 472, 589, 193, 438, 193 К, 401 та 600. Теперь билет тут стоит 2,50—3 грн за рейс.

Как заявил первый заместитель директора департамента Иван Шпилевой, это вынужденный шаг для владельцев маршруток. Мол, частники не получают дотации из бюджета. Как рассказали в ЧП «Поспишиленко», которому принадлежат несколько маршруток из этого списка, цена на проезд не менялась четыре года, за это время топливо подорожало с 7 грн до 9,50 грн, увеличилась зарплата водителям, и не за что обновлять автопарк.

Другие маршрутчики говорят, что тоже будут пересматривать свои тарифы. А вот в маршрутных автобусах КП «Киевпасстранс» цены на проезд менять не собираются. Из 2500 киевских маршруток треть принадлежит этому коммунальному предприятию.