В Киеве ограбили банк

Сегодня в Киеве было совершено разбойное нападение на один из коммерческих банков на улице Киквидзе.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, по вызову немедленно выехали следственно-оперативная группа милиции, оперативники и представители кинологической службы.

Предварительно установлено, что в 14.42 в помещение банка зашел неизвестный в солнцезащитных очках, в возрасте 35-40 лет, одетый в черную вязаную шапку, черное пальто и темные брюки. Угрожая предметом, похожим на короткоствольное оружие, он завладел деньгами. Сумма похищенного устанавливается.

Во время совершения разбойного нападения в помещении находились только три работницы. Они не пострадали. В отделении банка есть тревожная кнопка, выведенная на пульт одной из частных охранных структур, камеры видеонаблюдения, однако физическая охрана отсутствует.

Информация об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, следственным отделом Печерского райуправления ГУМВД Украины в г. Киеве внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности грабителя и его задержание.