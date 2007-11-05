Ющенко наградил 15 днепропетровцев за мужество и героизм

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 1061/2007 за мужество и героизм, проявленные в ликвидации чрезвычайной ситуации, которая произошла в результате взрыва газа в жилом доме, отметил государственными наградами 15 работников предприятий, учреждений и организаций г. Днепропетровска.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, орденом «За заслуги» III степени награждены начальник Главного управления МЧС Украины в Днепропетровской области Виктор БУТКИВСКИЙ; директор средней общеобразовательной школы № 76 Мария ВОЙТЕНКО; командир отделения 2-й самостоятельной государственной пожарной части Василий ГОЛУБНИЧИЙ; спасатель Государственного предприятия «Мобильный спасательный центр МЧС Украины» Николай СОЛОВЬЁВ.

Орденом княгини Ольги III степени нагорожены старшая медицинская сестра Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Валентина ВАЩЕНКО; заместитель Днепропетровского городского председателя Елена ЛОЗЕНКО.

Орденом «За мужество» III степени награждены житель г. Днепропетровска Александр Васкевич (посмертно); житель г. Днепропетровска Александр ПРОНИК; заместитель командира отряда Государственного предприятия «Мобильный спасательный центр МЧС Украины» Сергей ЧЁРНЫЙ.

Медалью «За труд и доблесть» награждены следователь Днепропетровского городского управления УМВД Украины в Днепропетровской области Валентина КИЯНОВСКАЯ и врач-анестезиолог Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяна МОВЧАН.

Медалью «За безупречную службу» III степени награжден старший инспектор дорожно-патрульной службы УМВД Украины в Днепропетровской области Вадим ДУБИНЕВИЧ.

Кроме того, почетное звание «Заслуженный работник сферы услуг Украины» присвоено директору Днепропетровского коммунального предприятия школьного питания Октябрьского района «Орленок» Ольге ЛЯХ. Почетное звание «Заслуженный врач Украины» присвоено заведующему отделением Днепропетровской областной детской клинической больницы Алексею МОХОВУ, звания «Заслуженный работник здравоохранения Украины» удостоена медицинская операционная сестра Днепропетровской областной клинической офтальмологической больницы Ялина ЧЁРНАЯ.

Справка УНИАН. Взрыв бытового газа в 10-этажном доме № 127 по улице Мандриковской в Днепропетровске произошел 13 октября. Предварительная причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети. В результате взрыва газа погибли 23 человека.