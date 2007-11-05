Посол США: дискуссия о вступлении Украины в НАТО займет год-два

Дискуссия на Украине о необходимости вступления страны в НАТО может занять год-два, считает посол США в Украине Уильям Тейлор.

"Решение начать процесс по вступлению в НАТО, которое не гарантирует этого вступления, - на это решение уйдет примерно год - два", - сказал Тейлор в понедельник, выступая с лекцией перед студентами одного из киевских вузов.

По словам посла, если после одного-двух лет дискуссий украинская власть примет решение о вступлении в альянс, то с этого момента Украина присоединится к Плану действий относительно членства (ПДЧ).

Вместе с тем, Тейлор подчеркнул, что курс на вступление в НАТО не гарантирует скорого присоединения к этой организации, и привел в пример страны, которые присоединились к ПДЧ более семи лет назад и до сих пор не стали членами альянса.

Вместе с тем дипломат добавил, что если Украина все же решит вступить в НАТО, "дверь будет открыта". Однако, по мнению Тейлора решение о членстве в альянсе зависит только от украинского правительства и народа.

РИА Новости