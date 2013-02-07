В Сумской области тюремщик требовал взятку за изменение режима осужденному
19:19, 07 февраля 2013Общество
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В Шосткинском районе Сумской области задержан начальник одной из частей исправительной колонии, который требовал взятку за изменение режима осужденному.
Служащий предоставил жене осужденного банковский счет
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, деньги в сумме 8 тыс. грн старший лейтенант внутренней службы получил от жены одного из осужденных за содействие в изменении ему усиленного режима содержания на отбывание наказания на участке социальной реабилитации (поселении).
Чтобы оградить себя от возможного разоблачения, служащий предоставил жене осужденного банковский счет, на который она перевела обусловленную сумму взятки.
По материалам СБУ Шосткинской межрайонной прокуратурой Сумской области начато досудебное следствие по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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