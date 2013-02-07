На завтра синоптики обещают Украине дожди

Завтра, 8 февраля, практически на всей территории Украины ожидаются осадки.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, в западных областях мокрый снег, днем местами сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; ветер северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°; в Карпатах снег, днем сильный, температура на протяжении суток 2-7° мороза.

На остальной территории дожди, лишь на востоке, в Крыму и в Приазовье преимущественно без осадков; ночью и утром местами туман; ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в южной и восточной части, а днем и в северных и центральных областях порывы 15-20 м/с; температура ночью 0-5° тепла (на востоке до 3° мороза), днем 3-8° тепла, на юге ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, в Крыму до 18°.

В Киеве и Киевской области временами дождь, ночью местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью по области 0-5° тепла, днем 3-8°; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.