В ДТП в Киевской области погиб годовалый мальчик

В дорожно-транспортном происшествии в Киевской области погиб годовалый мальчик, еще четверо лиц травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла около 08.20 на 14-м км Житомирского шоссе. Водитель автомобиля "ЗАЗ-1103", житель столицы, 1974 года рождения, который двигался в направлении Житомира, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем "ГАЗ-5312" под управлением жителя столицы, 1952 года рождения, который двигался впереди в попутном направлении. После столкновения с грузовиком автомобиль "ЗАЗ-1103" наехал на металлическое отбойное ограждение.

Вследствие ДТП на месте происшествия погиб годовалый ребенок, сын водителя автомобиля "ЗАЗ". Еще один его восьмилетний сын, жена и пассажирка автомобиля "ЗАЗ" получили телесные повреждения. Ранение получил и водитель этого легкового автомобиля.