В Крыму - штормовое предупреждение
11:05, 04 ноября 2007Общество
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С северо-востока на полуостров надвигаются проблемы
Главное управление МЧС Украины в Автономной Республике Крым объявило в Крыму штормовое предупреждение в связи с ожидаемым резким ухудшением погодных условий.
Как говорится в сообщении МЧС, «в связи с вторжением холодного арктического воздуха» с 6 ноября на территории крымского полуострова ожидается значительное понижение температуры от 0 до 5 градусов мороза. Похолодание будет сопровождаться усилением северо-восточного ветра до 20 метров в секунду.
В некоторых районах автономии на автодорогах возможна гололедица, отмечают в крымском Главке МЧС.
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