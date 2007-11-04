Главное управление МЧС Украины в Автономной Республике Крым объявило в Крыму штормовое предупреждение в связи с ожидаемым резким ухудшением погодных условий.

Как говорится в сообщении МЧС, «в связи с вторжением холодного арктического воздуха» с 6 ноября на территории крымского полуострова ожидается значительное понижение температуры от 0 до 5 градусов мороза. Похолодание будет сопровождаться усилением северо-восточного ветра до 20 метров в секунду.

В некоторых районах автономии на автодорогах возможна гололедица, отмечают в крымском Главке МЧС.