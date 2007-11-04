В ДТП погиб актер Александр Дедюшко с семьей (фото)

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли российский актер Александр Дедюшко и его семья. Автомобильная авария произошла вчера поздно вечером во Владимирской области на 109-м км трассы Москва - Уфа.

А.Дедюшко вёл машину Toyota Picnic, в которой находились также его жена Светлана Чернышкова и 8-летний сын. Их машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком Scania. Все от полученных травм скончались на месте.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В этом году А.Дедюшко исполнилось 45 лет. Он известен по сериалу "Оперативный псевдоним", фильмам "Сармат", "Парни из Стали", "Офицеры". Светлане еще не исполнилось 31 года, она актриса, снималась в фильмах "Рассмешить Бога", "Вечерняя сказка", Слуга государев.

УНИАН выражает соболезнования близким семьи и поклонникам таланта актёра.