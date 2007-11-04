В Луцке почтили память жертв политических репрессий

В Луцке почтили память жертв массовых политических репрессий 1937-1938 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, на Замковой площади прошел траурный митинг и поминальный молебен.

В мероприятии приняли участие представители власти, духовенства, общественных организаций и небезразличные к этой трагедии жители города. Они возложили цветы к памятному знаку на Замковой площади, а также почтили погибших минутой молчания.