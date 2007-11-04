В Луцке почтили память жертв политических репрессий
07:55, 04 ноября 2007Общество
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На Замковой площади прошел молебен
В Луцке почтили память жертв массовых политических репрессий 1937-1938 годов.
Как передает корреспондент УНИАН, на Замковой площади прошел траурный митинг и поминальный молебен.
В мероприятии приняли участие представители власти, духовенства, общественных организаций и небезразличные к этой трагедии жители города. Они возложили цветы к памятному знаку на Замковой площади, а также почтили погибших минутой молчания.
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