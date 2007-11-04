В Запорожье концентрации двуокиси азота, фенола и пыли превышают нормы

В Запорожье облСЭС зарегистрировала превышение в воздухе предельно допустимых концентраций двуокиси азота, фенола и пыли при проведении 11 исследований проб воздуха из 93.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной санэпидемстанции, в период с 26 октября по 1 ноября специалистами облСЭС выполнены выезды в Заводской, Хортицкий и Орджоникидзевский районы города.

"Исследования проводились по 13 ингредиентам. Всего исследований - 93, выше ПДК - 11. Максимальные превышения отмечались по 3 ингредиентам и составили по пыли 1,2 ПДК, по двуокиси азота 1,4 ПДК и по фенолу 1,03 ПДК", - сообщили в облСЭС, отметив, что по другим определяемым веществам превышений ПДК не отмечалось.

Справка УНИАН. В Запорожье техногенная нагрузка на 1 жителя составляет 687 кг вредных веществ в год. На территории областного центра работает более 230 промышленных предприятий, выбрасывающих в только атмосферу свыше 150 тыс.тонн загрязняющих веществ.

По данным Запорожской мэрии, "в год на одного жителя Запорожья приходится 191 кг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 103 кг загрязняющих веществ в водные объекты и 393 кг отходов".