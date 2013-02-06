Завтра в Крыму - 17 ° тепла

Завтра на Закарпатье, во Львовской и Волынской областях ожидаются дожди и мокрый снег, днем в западной половине Украины местами небольшие дожди.

На остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ночью и утром местами туман. На дорогах северной половины страны гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем на юге отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла; в южной части ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, в Крыму до 17° тепла.

В Киевской области в четверг ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.