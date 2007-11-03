Нашли похищенную дочь чемпионки Европы по плаванию Светланы Бондаренко

Милиция нашла и вернула в семью похищенную дочь чемпионки Европы по плаванию Светланы БОНДАРЕНКО. Информацию об этом УНИАН официально подтвердили в центре общественных связей УМВД Украины в Запорожской области. "Действительно, в пятницу местонахождение 15-летней Юлии БОНДАРЕНКО было установлено и на данный момент девочка уже возвращена сотрудниками милиции в семью", - сообщили в ЦОС. По неофициальным данным, дочь С.БОНДАРЕНКО была найдена в одном из населенных пунктов Крыма.

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2007г. в Шевченковский райотдел милиции обратилась известная запорожская спортсменка С.БОНДАРЕНКО с заявлением об исчезновении ее несовершеннолетней дочери Юлии. 1 ноября прокуратура Запорожской области в связи с исчезновением Ю.БОНДАРЕНКО возбудила уголовное дело по 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Дело было возбуждено по факту совершения преступления, однако и С.БОНДАРЕНКО и неофициально правоохранители утверждали, что к совершению преступления причастен бизнесмен Валерьян ГОРБАЧЕВ - страдающий психическими заболеваниями уроженец Грузии, учредитель общественной правозащитной организации "Легион свободы", который в 2003 г. уже фигурировал в уголовном деле о похищении человека.