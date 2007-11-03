В Симферополе за несколько минут съели 200-килограммовый бутерброд
15:24, 03 ноября 2007Общество
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В городе был Праздник сала
В Симферополе сегодня прошел Праздник сала. На «сальном» празднике всех желающих угощали огромным бутербродом. На его изготовление пошло более 50 кг сала и 130 буханок хлеба. Кроме того, для украшения бутерброда с салом было использовано 15 кг болгарского перца, 5 банок маслин, 20 пучков лука и 20 пучков петрушки.
Бутерброд, которой делали в течение нескольких часов, люди съели буквально за считанные минуты.
Кроме того, сегодня в Симферополе прошел Праздник вина. Жители и гости Симферополя могли продегустировать и купить винную продукцию ряда торговых марок.
В Симферополе сегодня проходит традиционная осенняя ярмарка. Цены на ярмарке, как уверяют местные власти, ниже рыночных.
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