В Симферополе за несколько минут съели 200-килограммовый бутерброд

В Симферополе сегодня прошел Праздник сала. На «сальном» празднике всех желающих угощали огромным бутербродом. На его изготовление пошло более 50 кг сала и 130 буханок хлеба. Кроме того, для украшения бутерброда с салом было использовано 15 кг болгарского перца, 5 банок маслин, 20 пучков лука и 20 пучков петрушки.

Бутерброд, которой делали в течение нескольких часов, люди съели буквально за считанные минуты.

Кроме того, сегодня в Симферополе прошел Праздник вина. Жители и гости Симферополя могли продегустировать и купить винную продукцию ряда торговых марок.

В Симферополе сегодня проходит традиционная осенняя ярмарка. Цены на ярмарке, как уверяют местные власти, ниже рыночных.