Украинцы получают в 26 раз лучше, чем работают?

Темпы роста реальной заработной платы в Украине в 26 раз превышают темпы роста продуктивности труда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ сегодня на расширенном совещании в Кабинете Министров по ситуации с ценообразованием.

В связи с этим, по мнению Н.АЗАРОВА происходит сужение потенциала развития экономики из-за недостаточного внимания к инвестиционной составляющей и ускорения роста импорта. «Именно из-за такой структурной деформации у нас, начиная с 2005 года, происходит опережающий рост импорта над экспортом. При этом импортируются товары, которые могли бы производиться и в Украине, если бы своевременно реализовывались инвестиционные планы предприятий по введению новых технологий и расширению ассортимента продукции», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он также считает, что чрезмерная социализация бюджета лишь временно решает задачу повышения благосостояния населения, поскольку это не базируется на адекватном расширении объемов производства и повышении продуктивности труда.