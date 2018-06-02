Болезненный упадок украинского села
"Какую прибыль дает мне земля? Никакой!"... "Горько смотреть, как хоронят молодых людей"... "Становится хуже с каждым годом"... Украинское село глазами американского журналиста
Организация Объединенных Наций прогнозирует, что Украина, Россия и Беларусь потеряют до 50 процентов своего населения к 2050 году из-за снижения коэффициента рождаемости, малых надежд на будущее и эмиграции. Все эти факторы ярко проявляются во многих селах бывшего Советского Союза. Корреспондент „Голоса Америки” Питер Фединский недавно посетил одно такое село в Украине.
Плодородные поля вокруг украинского села Старый Сокол постепенно зарастают деревьями. Село расположено примерно в 100 километрах к северу от столицы Украины Киева и совсем недалеко от 30-километровой зоны вокруг Чернобыльской АЭС.
Подобно многим сельским районам страны, Старый Сокол также занимает до сих пор не определенное место между коллективизированным советским сельским хозяйством и частным фермерством. Приватизация не принесла сюда достаточно инвестиций, чтобы компенсировать крах советской сельской инфраструктуры, включая технику, рынки и социальное обеспечение.
Сельский председатель Старого Сокола Валентина Машковская говорит, что стареющее население села просто не имеет физических сил, чтобы обрабатывать поля. "Сегодня у людей нечем обрабатывать землю, чтобы вырастить урожай хотя бы на площади в полгектара. Нет тракторов. Когда-то кони были тягловой силой, так что мы можем опять вернуться к конской силе, потому нечем работать на земле".
|Любовь Дрозд
Жительница села Елена Рузакова говорит: "Я хочу уехать куда угодно, лишь бы подальше от этого села. Как можно дальше. Поехать учиться."
В ужасном положении украинского села еще не все потеряно для 13-летней Елены Рузаковой и нескольких молодых людей в Старом Соколе, количество которых постоянно сокращается. Сестра Елены уже живет в Киеве. Местная школа, построенная всего 20 лет тому назад, закрыта, а детей возят автобусом в соседнее село.
|Валентина Машковская
Люди среднего возраста также оказались поймаными в ловушку между безработицей и трудностями, с которыми они находят рабочие места в больших городах. Виктор Антонович - год до пенсии - работает на случайных работах, чтобы сводить концы с концами. "Вы едете за работой в большой город, в Киев, и там сразу спрашивают: „Сколько вам лет?” Если вам 50, то говорят убираться прочь".
Многие из людей в Старом Соколе выживают за счет убогих пенсий и подсобного хозяйства. Трудности здесь и в большой части сельской Украины совпадают с глобальным ростом спроса на зерно. По иронии судьбы, большая часть этого спроса удовлетворяется крупными корпоративными фермами, подобными по размеру бывшим советским колхозам. Но, в отличие от советских колхозов, корпоративные фермы высоко механизированы, там работает мало людей. Между тем эти сельские украинцы привязаны к маленьким частным паям земли, которые они не могут ни обработать с прибылью для себя, ни продать.
Питер Фединский „Голос Америки” С английского перевел Николай Писарчук