В Ереване будет установлен памятник актеру Фрунзику Мкртчяну

В Ереване будет установлен памятник известному актеру театра и кино Фрунзику Мкртчяну. Как сообщил сегодня журналистам главный архитектор Еревана Самвел Даниелян, памятник будет стоять в саду Академического театра им. Г.Сундукяна, передает агентство "Новости-Армения".

По его словам, в объявленном мэрией Еревана конкурсе участвовали шесть авторов, из которых был выбран проект скульптура Тиграна Арзуманяна.

"Через один-полтора месяца автор представит окончательный вариант, и все вопросы с установлением памятника будут решены", - сказал Даниелян.

Фрунзик (Мгер) Мкртчян родился 4 июля 1930 года в Армении, в городе Ленинакане (ныне Гюмри).

Народный артист СССР (1984).

Лауреат Государственной премии СССР (1978 - за участие в фильме "Мимино"), лауреат Государственной премии Армянской ССР (1975 - за фильм "Треугольник").

Пользовался огромной популярностью и всенародной любовью в Советском Союзе после исполнения характерных комических ролей в фильмах "Мимино", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Айболит-66" и др.