В Ереване будет установлен памятник актеру Фрунзику Мкртчяну
(фото из "Мимино" и "Кавказской пленницы")
В Ереване будет установлен памятник известному актеру театра и кино Фрунзику Мкртчяну. Как сообщил сегодня журналистам главный архитектор Еревана Самвел Даниелян, памятник будет стоять в саду Академического театра им. Г.Сундукяна, передает агентство "Новости-Армения".
По его словам, в объявленном мэрией Еревана конкурсе участвовали шесть авторов, из которых был выбран проект скульптура Тиграна Арзуманяна.
"Через один-полтора месяца автор представит окончательный вариант, и все вопросы с установлением памятника будут решены", - сказал Даниелян.
Фрунзик (Мгер) Мкртчян родился 4 июля 1930 года в Армении, в городе Ленинакане (ныне Гюмри).
Народный артист СССР (1984).
Лауреат Государственной премии СССР (1978 - за участие в фильме "Мимино"), лауреат Государственной премии Армянской ССР (1975 - за фильм "Треугольник").
Пользовался огромной популярностью и всенародной любовью в Советском Союзе после исполнения характерных комических ролей в фильмах "Мимино", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Айболит-66" и др.