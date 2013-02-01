Электростанцию в Крыму построят на китайский кредит

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров №1079-р от 15 октября 2012 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, суммарная электрическая мощность станции составит 859,72 МВт, протяженность системы газоснабжения – 206,5 км, протяженность линий электропередач напряжением 220-330 кВ – 420 км.

Стоимость выполнения строительно-монтажных работ по проекту утверждена в размере 4,693 млрд грн, оборудования – 7,343 млрд грн, другие затраты – 3,272 млрд грн, пусконаладочных работ – 0,078 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 октября 2012 года разрешила предоставление государственных гарантий на 10 млрд грн по проекту строительства парогазовой электростанции в Щелкино и развития сетей электро- и газоснабжения в восточной части Крымского полуострова. Госгарантии планируется предоставить по обязательствам компании "Укрэнерго", являющейся получателем кредитных средств.

Под строительство парогазовой электростанции в Щелкино планируется привлечь кредиты у банков Китая.

Реализация проекта по строительству парогазовой электростанции требует привлечения кредита на 1,25 млрд долларов.