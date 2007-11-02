В Киевраде решали сексуальные проблемы... жирафов

На вчерашнем заседании Киевсовета депутаты впервые за последние два месяца обошли вниманием земельные вопросы и сосредоточились на обсуждении дополнений к городскому бюджету, пишет Комерсант-Украина. После принятия поправок и обеда депутаты уже не сдерживали себя и остальные решения принимали, попивая коньяк из-под стола.

Основную дискуссию вызвал пересмотр городского бюджета и программы социально-экономического и культурного развития города на 2007 год. В процессе обсуждения выяснилось, что за последние девять месяцев Киев перевыполнил свой бюджет на 3 млрд грн, и недополучил 277 млн грн кредитов. Основная часть долга – средства на покрытие разницы тарифов за газ и тепло – около 132 млн. "Если эти деньги сейчас не перечислить, завтра киевляне останутся без тепла. Лимитов на газ у нас нет, все договоренности поддерживаются на личном уровне",– предостерегал коллег перед голосованием первый заместитель мэра Анатолий Голубченко. Оппозиция возмущенно отмечала, что и "Киевгаз", и "Киевэнерго" – коммерческие структуры, поэтому отдавать им бюджетные деньги, предназначенные на социальные программы, незачем. "3 млн заберут у образования, еще 23 млн у здравоохранения, плюс 46 млн – у социальной защиты",– говорила представительница БЮТ Татьяна Мелихова.

Однако несмотря на то, что фракции БЮТ и блока Виталия Кличко не участвовали в голосовании, поправки приняли и деньги перераспределили. По мнению некоторых депутатов, проблему невыполнения бюджета при желании решить можно очень быстро. "Ну что такое 277 млн? Проведем парочку земельных аукционов, прижмем инвесторов и все покроем",– сказал один из депутатов Коммерсанту. Более реалистичным был прогноз перенести большую часть долга на следующий год.

После конфликтного голосования изменений в бюджет рассмотрение социально-экономической программы стало похоже на анекдот. Самой важной проблемой города, по мнению депутата Игоря Вильдмана (блок Литвина), является воздержание трех самцов-жирафов в Киевском зоопарке. "Они там не живут, а доживают, страдая, что у них нет самки, а жирафам нужна нормальная половая жизнь",– объяснил господин Вильдман. Под неуемный хохот программу приняли с поправкой – создать рабочую группу для изучения ситуации с жирафами и найти средства на покупку самок.

Вторая часть заседания началась с поздравлений секретаря Киевсовета Олеся Довгого с днем рождения. После обеда депутаты уже разливали коньяк, как школьники, под столами. Процедура принятия решений при этом значительно ускорилась, и депутаты уже не сдерживали себя в комментариях. Участок в аренду для обслуживания артезианской скважины ЗАО "Оболонь" передавали, "если пиво будет подешевле", а предложение представителей киевского завода шампанских вин "Столичный" поддержали со словами "шампанское в студию". Правда, рассмотрение вопроса о выделении 70 га земли в Конча-Заспе ЗАО "Футбольный клуб `Динамо`" решили отсрочить на две недели.