Ющенко наградил орденом «За мужество» 13-летнего Анатолия Слободенюка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил орденом «За мужество» ІІІ степени 13-летнего Анатолия СЛОБОДЕНЮКА.

Как сообщает пресс-служба главы государства, высокую награду восьмикласснику Покрышевской школы (Брусиловский район, Житомирская область) Президент вручил за мужество и самоотверженные действия, проявленные во время спасения от пожара трех младших сестер – двухлетних близнецов Софийки и Марийки и трехлетней Алисы.