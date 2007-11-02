Ющенко наградил орденом «За мужество» 13-летнего Анатолия Слободенюка
12:36, 02 ноября 2007Общество
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Восьмиклассник спас трех младших сестер
|Виктор Ющенко награждает орденом «За мужество» ІІІ степени 13-летнего Анатолия Слободенюка, который вынес из огня 3-х младших сестер. Киев, 2 ноября
Как сообщает пресс-служба главы государства, высокую награду восьмикласснику Покрышевской школы (Брусиловский район, Житомирская область) Президент вручил за мужество и самоотверженные действия, проявленные во время спасения от пожара трех младших сестер – двухлетних близнецов Софийки и Марийки и трехлетней Алисы.
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