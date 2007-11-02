Дверь еврейской школы в Киеве поджег 11-летний мальчик

Сотрудники СБУ установили личность того, кто 31 октября совершил поджог дверей в еврейской школе, которая находится в Киеве на проспекте Ватутина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, отвечая на вопрос журналистов, сообщил в.и.о. председатели СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, СБУ установила сотрудничество с еврейскими общественными организациями и сегодня утром нашла человека, который совершил поджог. Поджигателем оказался 11-летний мальчик.

«Для нас было важно и принципиально - отреагировать и найти людей, причастных к этому. Конечно, ни о каком уголовном процессе речь не идет. Думаю, что самое главное, что милиция уже работает с его родителями. Проведем профилактическую беседу, сообщим и в саму школу, и руководству школы, и общественным организациям», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.