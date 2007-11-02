Порошенко: ревальвации гривни не будет

В эксклюзивном интервью журналу «Профиль» председатель совета Нацбанка Украины Петр Порошенко заявил, что ревальвации гривни не будет: «Не будет ревальвации. Курса 4,90 грн/долл. не будет, потому что есть коридор – 4,95 грн/долл. Будет плавающий курс гривни, но не будет ни обвалов, ни взрывов».

«У Нацбанка, правительства, Президента и парламента существует достаточно много рычагов влияния на курс гривни, в том числе и переход к таргетированию курса, – добавил Петр Порошенко. – Но переход не должен быть таким, как в апреле 2005-го, когда все проснулись в другой стране. Больше такого не будет».

Продолжение интервью читайте в №11 журнала «Профиль»