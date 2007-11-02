Харьков строит грандиозные планы реконструкции стадиона

Завершена разработка концепции реконструкции харьковского стадиона «Металлист».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, в результате проведения широкого спектра работ стадион превратится в многофункциональный спортивно-развлекательный центр, в состав которого войдут три сектора: центр большого спорта и активного отдыха, торгово-офисный центр, концертная арена, конференц-центр, ряд развлекательных объектов.

Под восточной трибуной планируется разместить фитнес-центр с широким спектром услуг для посетителей, а под северной трибуной - залы для занятий боксом, футзалом и скалолазанием.

После завершения реконструкции стадион «Металлист» будет отвечать всем установленным УЕФА требованиям, в первую очередь, в сфере безопасности и комфорта болельщиков. Максимальное количество зрителей на стадионе будет составлять 42 тыс. Для них будет создано 208 точек питания в прилегающей зоне и 4 медпункта в подтрибунных помещениях.

Предусматривается и наличие крыши, которая будет накрывать все места для зрителей. В западной части комплекса будет размещен функциональный блок, в котором будет находиться помещение для VIP-гостей и представителей СМИ.

Как сообщал УНИАН, Харьков и Одесса рассматриваются как запасные города для проведения матчей Евро-2012.

По данным председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА, в областном центре планируется построить большой комплекс «Металлист-Сити», в центре которого будет находиться реконструированный стадион. В то же время на территории 20 га в центре города будет создана парковая зона, построены теннисные корты, возведены гостиницы.

Губернатор Харьковской области сообщил, что на строительство спорткомплекса будет привлечено свыше 200 млн. дол. инвестиций.

Кроме того, исполнительный комитет ФФУ принял решение о проведении в Харькове финала Кубка Украины по футболу 2008 года.