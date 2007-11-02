Певица Lama стала лучшим украинским исполнителем MTV Europe Music Awards 2007
Конкурс прошел в Мюнхене
Лучшим украинским исполнителем MTV Europe Music Awards 2007 стала певица Lama.
1 ноября в Мюнхене (Германия) состоялся конкурс MTV Europe Music Awards 2007. Среди номинированных кандидатов на EMA 2007 Best Ukrainian Act кроме Lama были: Гайтана, а также группы «Вопли Видоплясова», Esthetic Education и «Океан Ельзи».
Отечественные музыканты получили возможность принять участие в конкурсе MTV после появления в этом году в Украине музыкального телеканала "MTV Украина".
Europe Music Awards - церемония вручения европейских музыкальных наград - считается одним из самых выдающихся событий музыкальной и культурной жизни Европы. Премию MTV еще называют музыкальным «Оскаром».
На церемонии в целом вручается больше 20 наград.
Решение о присуждении наград по ряду номинаций принимает европейская «Академия MTV» - жюри, состоящее приблизительно из тысячи человек, среди которых, - известные фигуры европейской музыкальной индустрии и зрители MTV со всей Европы.
Победители в других номинациях выбираются только зрителями.
Кроме того, существует несколько региональных наград, за получение которых голосуют только зрители каждой конкретной страны или региона. К числу таких стран с 2007 года входит и Украина.