Певица Lama стала лучшим украинским исполнителем MTV Europe Music Awards 2007

Лучшим украинским исполнителем MTV Europe Music Awards 2007 стала певица Lama.

1 ноября в Мюнхене (Германия) состоялся конкурс MTV Europe Music Awards 2007. Среди номинированных кандидатов на EMA 2007 Best Ukrainian Act кроме Lama были: Гайтана, а также группы «Вопли Видоплясова», Esthetic Education и «Океан Ельзи».

Отечественные музыканты получили возможность принять участие в конкурсе MTV после появления в этом году в Украине музыкального телеканала "MTV Украина".

Europe Music Awards - церемония вручения европейских музыкальных наград - считается одним из самых выдающихся событий музыкальной и культурной жизни Европы. Премию MTV еще называют музыкальным «Оскаром».

На церемонии в целом вручается больше 20 наград.

Решение о присуждении наград по ряду номинаций принимает европейская «Академия MTV» - жюри, состоящее приблизительно из тысячи человек, среди которых, - известные фигуры европейской музыкальной индустрии и зрители MTV со всей Европы.

Победители в других номинациях выбираются только зрителями.

Кроме того, существует несколько региональных наград, за получение которых голосуют только зрители каждой конкретной страны или региона. К числу таких стран с 2007 года входит и Украина.