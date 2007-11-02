В УНИАН состоится пресс-конференция ”Контрабанда в Украине: явление или закономерность?”.

Сегодня в 13.30 в УНИАН состоится пресс-конференция под названием: "Контрабанда в Украине: явление или закономерность?". Участники пресс-конференции: народный депутат Украины от БЮТ Игорь РЫБАКОВ и руководитель рабочей группы межфракционного объединения народных депутатов Украины "Контрабанде - стоп!" Анна ПРИСНЯКОВА. Контактный телефон: 8 067 9690478.

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