В жилом доме в Донецке произошло возгорание газа

Вчера вечером в Донецке в результате возгорания газа в жилом доме пострадала женщина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО "Донецкгоргаз", 1 октября около 17 часов в одном из двухэтажных жилых домов в центре Донецка произошло возгорание природного газа. В результате незначительные ожоги получила женщина,1985 года рождения. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказали первую медицинскую помощь, после чего она вернулась домой. Кроме того, последующим взрывом был разрушен удлинитель тяги дымохода.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ОАО "Донецкгоргаз" установили, что ЧП произошло вследствие нарушения абонентом правил безопасного использования природного газа. Согласно составленному акту, жительница одной из квартир обогревала жилище горелкой печи, газ к которой поступал из газовой плиты - отопительного устройства, не оборудованного защитной автоматикой. Почувствовав запах газа, хозяйка не придала этому значения, и перекрыла газовую задвижку только после того, как услышала хлопок, который произошел в результате возгорания газа.

В пресс-службе подчеркнули, что "по заключению специалистов "Донецкгоргаза", случай носит рядовой характер, и не представляет угрозы для здоровья и жизни как непосредственно пострадавшей, так и других жильцов указанного дома".