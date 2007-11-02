В Кировоградской области под руинами школы нашли тела двух человек

Спасатели нашли тела двух из трех человек, которые оказались вчера под завалами из-за разрушения стен школы-интерната в г. Новомиргород Кировоградской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 11 часов 1 ноября в г. Новомиргород на территории школы по интенсивной педагогической коррекции им. Гагарина произошло разрушение несущих стен и 350 кв. м железобетонного перекрытия спортзала, который был пристроен к главному трехэтажному корпусу. По предварительным данным, под завалом оказались 3 человека, которые проводили ремонтные работы. Мероприятия, связанные с учебным процессом, в спортзале не проводились.

В 4 часа утра 2 ноября спасатели нашли и изъяли из-под завала тело 1 погибшего, и в 7 часов было найдено тело второго.

По состоянию на 8 утра поисковые работы продолжаются.

Причина обрушения устанавливается.

На месте события работают аварийно-спасательные подразделения Главного управления МЧС в Кировоградской области, Александрийского военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда МЧС и бригады коммунальных служб города.