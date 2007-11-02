Черновецкий хочет купить долгострой перед Олимпийским по... себестоимости

Киевсовет решил обратиться к ООО «Юджин» с предложением компенсировать стоимость объекта незавершенного строительства – торгово-развлекательного комплекса перед НСК «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на сессии Киевского городского совета.

Обратиться к «Юджина» предусматривается в ближайшие две недели.

В соответствии с документом, обществу подлежат возмещение средств, которые составляют стоимость незавершенного строительства и все другие убытки, связанные с этим строительством, которые будут обоснованы и определены путем независимой оценки.

Согласно принятому решению в течение месяца будет проведен конкурс по определению субъекту оценочной деятельности для проведения независимой оценки расходов ООО «Юджин».

Предусматривается, что в конкурсе смогут принять участие компании с опытом оценки подобных объектов, заключения которых были признаны в странах ЕС.

Депутаты также решили обратиться в КМУ относительно определения источников финансирования возмещения убытков ООО «Юджин» и внесения соответствующих потерь в проект Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год».

Контроль за выполнением этого решения возложен на Киевскую городскую госадминистрацию.

Заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киеврады Олесь ДОВГИЙ во время обсуждения проекта решения отметил, что ООО «Юджин» выразило понимание о необходимости сноса здания перед НСК «Олимпийский».

На сегодняшний день, по его словам, городские власти должны лишь выдержать всю необходимую процедуру.

«Беспрекословным является тот факт, что данный объект будет оцениваться в любом случае сотнями миллионов гривен, поскольку по себестоимости, заверяет «Юджин», там вложено больше», - добавил О.ДОВГИЙ.

В то же время, вопрос о возмещении ущерба обществу уже согласован с Кабмином и компанией «Юджин».

«Мы достигли договоренности, что они сами снесут, мы для этого должны принять ряд решений. С КМУ была достигнута договоренность, в которой представителей «Юджина» заверили, что в госбюджете в следующем году будут предусмотрены средства на компенсацию незавершенного строительства», - сообщил О.ДОВГИЙ.

Согласно прогнозу председателя постоянной комиссии Киевского городского совета Владимира ПРИСЯЖНЮКА, сумма компенсации будет составлять свыше 200 млн. грн. Он еще раз подчеркнул, что столичный бюджет такой суммы не «потянет», а поэтому средства должны быть предусмотрены в госбюджете.