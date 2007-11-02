Украинские экологи требуют прекратить варварское уничтожение волков

Представители Киевского эколого-культурного центра и общественной эколого-правовой организации «ЭкоПраво-Киев» обратились к министру охраны окружающей природной среды Василию ДЖАРТЫ с требованием прекратить варварское уничтожение волков в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили на пресс-конференции в Киеве.

По словам директора Киевского эколого-культурного центра Владимира БОРЕЙКО, на сегодняшний день в Украине, согласно официальной статистике, насчитывается 2500-2600 волков, и это количество поэтапно уменьшается, поскольку охота на волков является бесплатной и продолжается в течение всего года. Он также отметил, что за каждого убитого волка охотник получает премию в размере 100 грн. от Госкомлесхоза или областных управлений лесного хозяйства.

Как сообщил УНИАН В.БОРЕЙКО, в соответствии со статистикой, за год от укусов волков страдает около 5-6 человек, тогда как от укусов собак только во Львовской области за 2006 год пострадал 471 человек.

В свою очередь юрист «ЭкоПраво-Киев» Галина ПРИСТИНСКАЯ сообщила, что в этом году экологи выиграли суд у Госкомлесхоза, добившись запрета на уничтожение волчат и беременных волчиц.

В обращении экологов к В.ДЖАРТЫ, которое на пресс-конференции обнародовал руководитель «ЭкоПраво-Киев» Борис ВАСИЛЬКОВСКИЙ отмечено, что экологи требуют перевести волка из категории «вредное животное» в категорию «охотничье животное», запретить выдачу премий и бесплатных патронов за отстрел волков, ограничить отстрел волков одним охотником в год до трех голов, установить срок отстрела с 1 ноября по 30 марта, запретить истребление волков капканами, разработать и ввести критическую величину численности волков для каждой области, создать специализированные заказники для охраны волка в местах его проживания.

*** На сегодняшний день волк внесен в Международную Красную книгу, Европейский Красный список, Красную книгу многих стран. В Украине, несмотря на просьбу экологов, это животное до сих пор не внесено в Красную книгу.