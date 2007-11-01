Киев готовится противостоять угрозе газовых взрывов

Киевсовет определил земельные участки под строительство опорных пунктов аварийных бригад "Киевгаза" в пяти районах города.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на сессии Киевсовета. За проект решения проголосовали 85 депутатов. Решение принято с целью создания территориально разветвленной системы опорных пунктов оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в газовом хозяйстве.

В соответствии с документом решения, которым утверждена схема, в течение года предусматривается сдать в эксплуатацию уже построенные опорные пункты в Дарницком районе на пересечении улицы Черниговской и улицы Горловской – выделен земельный участок 0,3 га; в Деснянском районе на ул. Закревского – 0,23 га; в Оболонском – на улице Т.Дыбенко, 6 – 0,28 га; в Подольском на ул. Фрунзе, 101 – 0,12 га; в Святошинском районе на ул. Ромена Ролана, 16 – 0,3 га.

Депутаты своим решениям поручили главному управлению земельных ресурсов КГГА совместно с ОАО «Киевгаз» до 28 декабря текущего года подготовить и внести на рассмотрение сессии Киевсовета проект решений об отводе «Киевгазу» земельных участков под будущие опорные пункты аварийных бригад площадью от 0,2 до 0,3 га на территории Голосеевского, Днепровского, Печерского, Соломенского и Шевченковского районов.

На сегодняшний день, как сообщил генеральный директор, председатель правления «Киевгаза» Сергей СЛЕПКАНЬ, в Киеве действует всего три опорных пункта оперативного реагирования: на Драйзера, 10, Красноармейской, 18 и Белицкой, 45.

По его словам, в Киеве должно быть не меньше, чем по одному опорному пункту в каждом районе столицы для того, чтобы обеспечить безопасное проживание киевлян.

Он сообщил, что на сегодняшний день из-за того, что улицы города загружены транспортом, из-за заторов на дорогах, 50% времени своей работы оперативные бригады тратят на то, чтобы проехать в пробках к месту аварии. Остальные 50% идут на ликвидации чрезвычайной ситуации.

Таким образом, отметил он, чтобы сократить время пребывания бригады в дороге, опорными пунктами необходимо обеспечить каждый район города и чтобы бригады теряли на дорогу не 40 минут, как это происходит сейчас, а максимум 10 минут.

Всего в Киеве, согласно информации С.СЛЕПКАНЯ, в "Киевгазе" работает 2200 сотрудников. Кроме опорных пунктов аварийных бригад в Киеве действовало 28 опорных пунктов, в которых работают слесари газового хозяйства, то есть не оперативные работники.

Четыре опорных пункта за последние полгода в Шевченковском районе были закрыты в результате конкурса по аренде помещений.